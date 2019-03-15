Молодежный ресурный центр и территориальные профсоюзы Шымкентского профсоюзного центра в рамках Года молодежи организовали международную конференцию «Модель ООН-2019», в котором участвовали делегаты из ближнего и дальнего зарубежья.

На конференцию в Шымкенте приехали представители из Кыргызстана, Узбекистана и России. Более 300 участников международной конференции «Модель ООН — 2019» говорят на такие темы как, терроризм, экология, водные ресурсы, трудовые споры и мировое сообщество. Их цель в том, чтобы выработать концепцию для молодого поколения, которая позволит находить мирные пути решения глобальных проблем в мире.

Один из самых обсуждаемых вопросов среди молодежи — тема взаимоотношений работника и работодателя. Эксперты говорят, чтобы разрешить коллективные вопросы нужно составлять правильный договор. К сожалению, часто обе стороны игнорируют этот документ и из-за этого возникают многие споры, ухудшается выплата зарплаты и качество работы.

Берик Бекжанов, председатель территориального объединения профсоюзов (профсоюз центра г. Шымкента): «На сегодня объединения профсоюзов Республики Казахстан инициировало новое направление «Келешек», вот тоже в профсоюзной среде политика президента на практике осуществляется, узнаем как защищены права молодежи на производстве и в других отраслях нашей сферы, как продвигается молодежная политика. Мы будем сотрудничать с производственными и государственными органами, чтобы везде соблюдались и не нарушались права трудящихся. Именно трудящейся молодежи».

Конференция продлится три дня, за это время участники предложат свои ответы на глобальные проблемы по 7 направлениям. В конце международной конференции будут рассмотрены все предложенные идеи, а самые лучшие проекты будут реализованы.