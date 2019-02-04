В Шымкенте в ночь на 30 января в микрорайоне Еламан неизвестные украли сразу 30 чугунных крышек.

Еще 6 люков были украдены накануне. Сообщение об этом происшествии поступило в центральную диспетчерскую службу ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» 30 января в 9:00.

На место выехали специалисты канализационных сетей, были вызваны представители Енбекшинского РУВД. По словам очевидцев, ночью в этом районе были замечены две подозрительные легковые автомашины. Данные были переданы полицейским. Есть и другие зацепки, которые дают надежду на то, что это преступление будет раскрыто.

Между тем работники шымкентского водаканала, уже начали закрывать открытые колодцы. Преступников нисколько не заботил тот факт, что туда могут провалиться дети или залететь автомобиль. По словам местных жителей, уличное освещение на дорогах установлено, но свет, почему то, не дают.

А стало быть в темное время суток в колодец запросто может упасть человек. В случае, если вы стали очевидцем кражи, просим сообщать в полицию и в центральную диспетчерскую службу ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» по телефонам : 321-274, 323-574.