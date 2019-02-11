Отметим, что по итогам республиканского турнира будут определены составы национальной команды на участие в крупнейших международных соревнованиях, сообщает Olympic.kz.
До 65 кг 1. Даулет Ниязбеков (Кызылординская обл.) 2. Саятбек Окасов (Павлодар) 3. Ильяс Жумай (Алматинская обл.), Мейиржан Аширов (Жамбылская обл.)
До 70 кг 1. Нуркожа Кайпанов (СКО) 2. Нурдаулет Ажикулл (Жамбылская обл.) 3. Амандык Бакеев (Актюбинская обл.), Канат Мусабеков (Кызылординская обл.)
До 86 кг 1. Адлет Даулембаев (Алматы) 2. Азамат Даулетбеков (ВКО) 3. Жигер Закиров, Эльхан Асадов (Мангыстауская обл.)
До 92 кг 1. Ералы Абдрашев (Астана) 2. Абдиманап Байгенжеев (Павлодар) 3. Абубакир Торгаев (ВКО), Шамил Магамадов (Алматы)
125 кг 1. Олег Болтин (ВКО) 2. Юсуп Батырмурзаев (Актобе) 3. Думан Бөлтириков (Актобе), Даулет Шабанбай (Павлодар).