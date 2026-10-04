Шымкентские спортсмены завоевали золото и бронзу на Азиатских играх

Спортсмены из Шымкента пополнили копилку сборной Казахстана двумя медалями на XX летних Азиатских играх, которые проходят в японских префектуре Айти и городе Нагоя.

Золото завоевал боксер Торехан Сабырхан, бронзовую награду — борец вольного стиля Начын Куулар.

В финале боксерского турнира в весовой категории до 70 килограммов Торехан Сабырхан встретился с представителем Иордании Зейадом Ишаишем. Шымкентский спортсмен одержал уверенную победу со счетом 5:0 и стал чемпионом Азиады.

На пути к золотой медали Торехан Сабырхан выиграл все четыре поединка. В 1/8 финала он победил Мохаммеда Дбичи из Катара со счетом 5:0. В четвертьфинале казахстанец нокаутировал в первом раунде Али Касима Хамдана Аль-Сарая из Ирака. В полуфинале Сабырхан со счетом 5:0 оказался сильнее Шавкатжана Болтаева из Узбекистана, а в решающем поединке с таким же счетом победил Зейада Ишаиша из Иордании.

Эта награда стала десятой золотой медалью сборной Казахстана на нынешних Азиатских играх. До этого казахстанские боксеры в последний раз выигрывали золото Азиады в 2014 году в Инчхоне.

Еще одну награду Шымкенту принес борец вольного стиля Начын Куулар, выступающий в весовой категории до 65 килограммов. В схватке за бронзу он встретился с представителем Северной Кореи Ким Кван Джином.

По ходу поединка Начын Куулар уступал сопернику, однако в решающий момент сумел переломить ход встречи и одержал победу со счетом 7:5.

Таким образом, спортсмены из Шымкента завоевали на XX летних Азиатских играх одну золотую и одну бронзовую медали.