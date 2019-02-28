В Шымкенте набирает популярность девичий футбол.

Прошедший в России чемпионат мира по футболу еще больше подогрел интерес к этой игре по всему миру. И надо сказать, что чемпионами будущих спортивных баталий видят себя не только нынешние мальчишки, но и девчонки. Они тоже выбирают футбол. И желающих выйти на поле среди них становится в Шымкенте все больше. В средней школе № 39 есть четыре спецкласса, в котором учатся только футболистки.

Несколько дней февраля на полях Академии футбола было не протолкнуться. Это уже девочки шымкентских общеобразовательных школ доказывали свое право играть в футбол за Академию. Конкуренция здесь высока еще и потому, что базовой командой академии будет футбольный спецкласс из школы №39, созданный под патронажем женского футбольного клуба БИИК.

Шеф-координатор из Испании Жасиндо Клементе — самый эмоциональный на поле для тренировок. Его наставления заставляют девчонок владеть мячом более четко и слаженно. Два десятка подающих уже спортивные надежды девочек влились в академический строй, став командой ОНТУСТИК-2007.

Куклам они предпочли мяч. Цели ставят высокие — доказать всему миру, что женский футбол под брендом сделано в Казахстане еще заявит о себе на мировых первенствах. До начала календарной весны еще пара дней, но футбольная академия уже на полных парах врывается в летний сезон.