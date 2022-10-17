Шымкентские футболистки стали 11-кратными чемпионками РК

Шымкентский «БИИК» стал одиннадцатикратным чемпионом Казахстана по футболу среди женских команд сезона 2022 года, сообщает OTYRAR.

Церемония награждения чемпионок состоялась накануне Дня республики, в перерыве матча Премьер-лиги «Ордабасы» – «Шахтер».

В мероприятии приняли участие аким Шымкента Мурат Айтенов и президент Федерации футбола Казахстана А. Барменкулов, которые поздравили спортсменок с головокружительной победой.

Глава мегаполиса Айтенов выразил благодарность футболисткам, прославляющих имя Шымкента не только в республике, но и на международной арене, и в торжественной форме вручил им главный трофей. К слову, огромное значение уделяют в городе развитию спорта, и футбол, можно сказать, на первом месте в списке приоритетных направлений. А потому местные власти оказывают всяческую поддержку женской команде по футболу.

Шымкентский «БИИК» трижды выступал в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и входит в число 20 лучших команд Европы.

«Наши футболисты молодцы, гордимся. Любим и мужскую, и женскую команду. Это ребята, которые прославляют Шымкент не только в Казахстане, но и на мировой арене. Президент Касым-Жомарт Токаев не раз говорил, наше будущее- это дети и спорт. Я тоже вижу своих детей в спорте, а потому отдал двух сыновей на футбол. Им есть у кого учиться, на кого равняться. Думаю, победа наших-это лучший подарок ко Дню республики для болельщиков. Спасибо, алға Шымкентский «БИИК» и «Ордабасы»», — говорит Евгений, житель Шымкента.

По итогам чемпионата определены лучшие игроки в номинациях:

Лучший вратарь – Оксана Железняк («БИИК-Шымкент»);

Лучший защитник – Анастасия Власова («Окжетпес»);

Лучший полузащитник – Бибигуль Нурушева («Томирис-Туран»);

Лучший игрок – Гульнара Габелия («БИИК-Шымкент»);

Лучший бомбардир – Мари Жизель Нга Манга («Окжетпес»).

Казахстанская федерация футбола поздравляет шымкентскую команду с завоеванием чемпионства.

Отметим, церемония награждения состоялась во время матча чемпионата Казахстана среди команд Премьер-Лиги «Ордабасы» и «Шахтер». В этом матче клуб из Шымкента выиграл со счетом 1:0.