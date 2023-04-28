Шымкентские футболистки в 13-ый раз выиграли Кубок РК

Кто говорит, что футбол это не женский вид спорта, тот ни разу не видел как играет “БИИК-Шымкент”. Эти девушки одержали победу в 13-ый раз на Кубке Казахстана по женскому футболу.

В южном мегаполисе завершились матчи Кубка страны. Почетное первое место досталось шымкентскому клубу “БИИК”. В финале со счетом 3:0 они обыграли акмолинский «Окжетпес». Это не самый большой разрыв в счете для местного клуба. В прошлом году шымкентские девушки обыграли соперниц с Кызылорды с сенсационным счетом 22:0.

Второе место на Кубке РК 2023 присудили ближайшим соседям — «Томирис — Туран” из Туркестанской области.

Главный тренер клуба «БИИК-Шымкент» Александр Семенов:

«Эти соревнования позволили определить состав команды, которая будет выступать в предстоящем чемпионате страны и играх Лиги чемпионов УЕФА 2023-2024 годов. Также было важно дать возможность молодежи показать себя. Поздравляем жителей Шымкента, болельщиков футбола с очередной победой».

Подобные мероприятия, по словам организаторов, вносят огромный вклад в популяризацию здорового образа жизни.