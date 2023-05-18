Мурат Айтенов наградил 13-кратных чемпионок Казахстана

Мурат Айтенов торжественно поздравил футбольную команду «БИИК-Шымкент», выигравшая Кубок Казахстана в апреле.

Глава мегаполиса поздравил спортсменок и вручил кубок и сертификат на 5 млн тенге.

«Для нас большая радость. Игра была очень трудная, соперницы были сильные. Но, мы отстояли свою победу. Спасибо болельщикам», — говорят футболистки.

Женский футбольный клуб «БИИК» был основан в 2009 году. С 2011 года и по нынешний год они являются чемпионами Казахстана. Девушки даже успели пробиться в 1/8 Лиги Чемпионов среди женщин и являются городостью не только Шымкента, но и всей страны.