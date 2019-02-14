В Шымкенте бизнес так называемых «помогайек» процветает, их востребованность налицо.

Партийцы призывают шымкентцев не доверять посредникам, которые орудуют на территории специализированных центров обслуживания населения. Не секрет, что они навязчиво предлагают свои услуги и вызывают недовольство среди посетителей.

Шымкентцы сегодня открыто рассказали о «бардаке» в спецЦОНе.

Возмущённые до крайности автовладельцы окружили партийцев из «Нур Отана». Вторые сутки люди не могут зарегистрировать машины.

«Я не могу зарегистрировать старенький автомобиль, пришлось сегодня стоять в длинной очереди опять», — возмущаются они.

Жалуются нуротановцам и на обилие посредников. Так называемые «помогайки» орудуют на территории специализированных центров обслуживания населения. За деньги они готовы сделать необходимые документы автовладельцам.

«Нет прохода от «помогаек», за пять тысяч они оформляют документы в течение часа, и все в сговоре!» — подтверждает их слова Бахадыр Нарымбетов, первый заместитель председателя городского филиала партии «НурОтан».

В борьбу с коррупцией время от времени вступает «тайный покупатель».

Работников спецЦОНов привлекают к дисциплинарной ответственности и даже увольняют. Сами же автовладельцы пишут заявления на посредников крайне редко. А потому ремесло «помогаек» поставлено на поток.

У нас менталитет такой, люди жалуются, но не пишут заявления. Если бы поступило заявление можно было бы посредника за незаконные действия привлечь к административной ответственности. Это штраф 5 МРП, или арест на трое суток.

Жалуются горожане и на стоянку возле ЦОНа. Такса — 100 тенге. И это при том, что земля под стоянкой находится в государственной собственности.

«Мы планируем провести проверку с прокуратурой, и тогда все ясно будет», — резюмируют партийцы.

Чтобы снизить коррупцию руководство спецЦОНа заключило меморандум с городским филиалом партии «Нур Отан». Возможно, совместная работа поможет навести порядок.

А чтобы разгрузить единственный в Шымкенте спецЦОН, планируется открыть дополнительный в микрорайоне Кайтпас. Там, где раньше был процессинговый центр.

Справка:

Специализированный центр обслуживания населения в Достыке открылся три года назад. Здесь занимаются выдачей водительских прав и регистрацией транспортных средств. В месяц сотрудники обслуживают свыше 10 тысяч автовладельцев.

Шынар Оразова

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