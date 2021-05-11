12 мая 2020 года в большом зале заседаний Южно-Казахстанского государственного педагогического университета состоится очередная XLII отчетно-выборная конференция городского филиала партии «Nur Otan».

В конференции примут участие аким города Шымкент, председатель городского филиала партии Айтенов Мурат, первый заместитель председателя городского филиала партии Бектаева Жанар, секретарь городского маслихата Нарымбетов Бахадыр, члены политического совета, ветераны партии, депутаты маслихата и члены фракции, руководители местных исполнительных органов, председатели первичных партийных организаций и представители средств массовой информации, члены МК «Jas Otan». 130 делегатов, избранных от местных филиалов, будут участвовать онлайн на платформе Zoom.

В ходе конференции будет заслушан отчет политсовета филиала партии и контрольно-ревизионной комиссии о проделанной работе за 2019-2020 годы, обсуждены задачи на предстоящий период. Также будут внесены изменения и дополнения в состав политсовета Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan», будет избрана контрольно-ревизионная комиссия филиала партии.