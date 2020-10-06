В Шымкентском городском филиале партии «НурОтан» аким Абайского района, председатель районного филиала партии «Нур Отан» Бухарбай Парманов встретился с участниками праймериз.

Самым активным вручили «Благодарственные письма» председателя Шымкентского городского филиала партии «Нур Отан» Мурата Айтенова. В Шымкенте зарегистрировано 35 197 членов партии, они объединены в 47 первичных партийных организаций.

Подобные встречи прошли в остальных трех районах г. Шымкента. Как отметили в филиале, из активных лидеров будут формировать эффективный депутатский корпус в маслихате и Мажилиса Парламента.