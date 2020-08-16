Уважаемые жители города Шымкент!

Шымкентский городской филиал партии «Nur Otan» объявляет о проведении первичных партийных выборов — праймериз!

Цель праймериз выявить на основе конкурентной борьбы реальных и сильных лидеров для дальнейшего формирования эффективного депутатского корпуса в маслихате и Мажилисе Парламента, продвижения по партийной линии и рекомендации на должности в государственные органы.

Во время праймериз партийцами будут выявляться актуальные, реальные местные проблемы, которые найдут свое решение в программах партии. Если Вам небезразлична судьба нашего города и Вы желаете сделать его лучше — приглашаем для участия в праймериз!

В отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан старше 20 лет, не имеющие судимостей.

К участию в праймериз допускаются не только члены партии, но и беспартийные граждане, желающие вступить в партию «Nur Otan».

Как принять участие:

Шаг 1. Вступить в партию «Nur Otan», если вы не партиец;

Шаг 2. Зарегистрироваться в информационной системе «Праймериз». Регистрацию можно пройти по ссылке primaries.kz или через мобильное приложение «Primaries», которое доступно для скачивания в Google Play и App Store;

Шаг 3. Подать заявление и загрузить на сайт или через приложение необходимые документы;

Шаг 4. Для подтверждения своей онлайн заявки кандидат должен лично подойти в территориальный организационный комитет.

Также заявку можно предоставить лично в районных филиалах партии (организационный комитет) по адресу:

Каратауский филиал партии «Nur Otan»:

Ул.Еримбетова №185, 2-этаж, каб 205,206, тел:87014771111;

Енбекшинский филиал партии «Nur Otan»:

Ул.Еримбетова №304Г, палата предпринимателей «Заңғар», 4 этаж,413 каб., тел:87014366225;

Аль-Фарабийский филиал партии «Nur Otan»:

Проспект Такехана, 2 А. (Бывшая библиотека Пушкина), тел:87021526555;

Абайский филиал партии «Nur Otan»:

Ул.Водопянова, 2/3, 1 этаж, тел:87014081391

Заявки принимаются в период с 9:00 17 августа до 18:00 28 августа 2020 года.