На проспекте Астана в Шымкенте сажают деревья.

Вдоль проспекта планируется высадить 240 крымских сосен и лиственных деревьев. Саженцы доставили в Шымкент из Алматы. По словам агрономов, погода в Шымкенте сейчас как раз подходит для посадки деревьев идеально.

Если сейчас не высадить то завтра будет поздно, ведь в Шымкент весна приходит очень рано, — говорят специалисты.

Кроме того, вдоль проспекта Байдибек би специалисты высаживают кусты самшита. Этот многолетний вечно-зеленый кустарник растет очень медленно, что позволяет придавать ему различные формы. 150 саженцев самшита также привезены из Алматы.