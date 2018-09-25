Стало известно, почему в Шымкенте убрали кустарники самшита.Их пересадили подальше от трассы, сообщает корреспондент elitar.kz со ссылкой на администрацию вуза.

«Пересадка деревьев в крупных населенных пунктах всегда связана с изменением ландшафтного дизайна, проведением санитарных срезов, реализации градостроительной деятельности, созданием необходимой инфраструктуры. Как правило, при этом пересаживаются деревья, утратившие свою жизнеспособность, декоративность и другие полезные функции.

Дело в том, что эти кустарники были высажены более 50 лет назад. Соседство с автодорогой негативно влияло на растения. Они начали болеть, отдельные ветви засыхать. Поэтому при вузе была создана комиссия, которая коллегиально и приняла решение о пересадке растений в более разгруженные автотранспортом и свободные от агентов вредителей и болезней участки, чтобы сохранить кусты самшита и лигуструма», — сообщил Мусатилла Тоханов, директор НИИ Агропромышленного комплекса и водных ресурсов.

По его словам, пересадка проводилась в наиболее благоприятное для периода вегетации время. «К слову, решение о пересадке в этот период было согласовано с экспертами и научными сотрудниками в области биологии, почвоведения, растениеводства». А сами кусты пересадили перед корпусом Высшей школы «Сельско-хозяйственные науки», где обучаются студенты специальностей «Биология», «Аграномия», «Почвоведение и агрохимия». «Вновь посаженные кустарники будут хорошим объектом научно-исследовательских работ студентов и магистрантов», — подчеркнули в вузе.

Попросили мы прокомментировать и то, насколько ценными являются кустарники, которые пересадили. По словам биологов, казахстанская разновидность этих «заморских» деревьев изменила свою жизненную форму. Вечнозеленый самшит является распространенным и сравнительно недорогим культурным кустарником. О полезности и ценности древесины можно судить только по деревьям, находящихся в естественных лесах, в которых заготавливают древесину в производственных масштабах.

Напомним, территория, с которой исчезли кусты самшита и лигуструма принадлежит вузу.

В свою очередь руководство вуза поблагодарило горожан за неравнодушие и активную гражданскую позицию.