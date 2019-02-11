Изменились названия трех управлений города Шымкента.

Напомним, что после получения статуса города республиканского значения в третьем мегаполисе страны было создано 22 управления.

Сегодня в ходе внеочередной 44 сессии городского маслихата, Управление туризма и внешних связей города Шымкента преобразовано в управление туризма города Шымкент. Кроме того, управление культуры и развития языков теперь переименовано в управление культуры, развития языков и архивов города.

Изменилось и наименование управления информатизации, оказания госуслуг и архивов. Теперь оно называется управлением цифровизации г. Шымкента. Эти изменения депутаты городского маслихата поддержали единогласно.

Аким города отметил, что это изменение является важным шагом для систематизации схемы управления города Шымкента и не скрывает возможности дальнейших позитивных изменений.