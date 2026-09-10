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Бесплатные лекарства обнаружили в продаже через аптеки Казахстана

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Казахстане система цифровой маркировки выявила продажу через аптечные сети более 26 тысяч упаковок лекарств, которые должны были предоставляться пациентам бесплатно.

По выявленным фактам проверили 106 медицинских организаций и аптек. Более 60 из них привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 20 миллионов теңге, а предварительный ущерб оценивается более чем в 36 миллионов теңге.

Материалы переданы в правоохранительные органы. Цифровая система позволяет отслеживать движение каждой упаковки лекарства от производителя до пациента.

С сентября маркировка также распространяется на БАДы, а с 2027 года её планируют внедрить для медицинских изделий.

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