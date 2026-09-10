Цифровизация помогла выявить водителей, которым противопоказано вождение

В Казахстане благодаря цифровому обмену данными между Минздравом, Генеральной прокуратурой и МВД выявляют водителей с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом.

В результате действие водительских удостоверений приостановили более чем у 10 тысяч человек. Минздрав передаёт сведения о гражданах, находящихся под медицинским наблюдением и имеющих заболевания, при которых вождение противопоказано.

Кроме того, медицинское освидетельствование для получения водительских прав переведено в цифровой формат. Результаты медкомиссии теперь автоматически отражаются в информационных системах.