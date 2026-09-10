Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Цифровизация помогла выявить водителей, которым противопоказано вождение

Цифровизация помогла выявить водителей, которым противопоказано вождение

-
Редактор Юлия Машковская
-
29
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Казахстане благодаря цифровому обмену данными между Минздравом, Генеральной прокуратурой и МВД выявляют водителей с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом.

В результате действие водительских удостоверений приостановили более чем у 10 тысяч человек. Минздрав передаёт сведения о гражданах, находящихся под медицинским наблюдением и имеющих заболевания, при которых вождение противопоказано.

Кроме того, медицинское освидетельствование для получения водительских прав переведено в цифровой формат. Результаты медкомиссии теперь автоматически отражаются в информационных системах.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.