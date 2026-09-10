Кому положены праздничные выплаты в Шымкенте

В Шымкенте к праздничным датам предусмотрены единовременные выплаты для нескольких категорий граждан. Ко Дню пожилых людей около 36 тысяч пенсионеров старше 70 лет получат по 13 тысяч теңге.

Ко Дню Республики детям с инвалидностью выплатят по 5 МРП — 21 625 теңге. В городе такую помощь получат 8 238 детей. Ещё 720 детей, оставшихся без попечения родителей, получат по 20 МРП — 86 500 теңге.

Также социальная помощь предусмотрена для граждан, реабилитированных как жертвы политических репрессий. Выплаты перечислят в установленные сроки.

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