Путь к чемпионату Казахстана начинается на ринге Шымкента

В Шымкенте продолжается городской чемпионат по боксу среди молодёжи. Соревнования вышли на решающую стадию — сильнейшие спортсмены продолжают борьбу за медали и путёвки на чемпионат Казахстана.

Для молодых боксёров турнир становится важным этапом спортивной карьеры и возможностью заявить о себе на республиканском уровне. В дальнейшем лучшие спортсмены смогут претендовать на участие в международных соревнованиях.

Шымкентская школа бокса уже имеет серьёзные достижения на чемпионатах Азии и мира. Теперь тренеры рассчитывают воспитать новое поколение спортсменов, способных продолжить эти традиции. Финальные поединки городского чемпионата состоятся 11 сентября.

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