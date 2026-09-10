Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Путь к чемпионату Казахстана начинается на ринге Шымкента

Путь к чемпионату Казахстана начинается на ринге Шымкента

-
Ангелина Подлипаева
-
29

В Шымкенте продолжается городской чемпионат по боксу среди молодёжи. Соревнования вышли на решающую стадию — сильнейшие спортсмены продолжают борьбу за медали и путёвки на чемпионат Казахстана.

Для молодых боксёров турнир становится важным этапом спортивной карьеры и возможностью заявить о себе на республиканском уровне. В дальнейшем лучшие спортсмены смогут претендовать на участие в международных соревнованиях.

Шымкентская школа бокса уже имеет серьёзные достижения на чемпионатах Азии и мира. Теперь тренеры рассчитывают воспитать новое поколение спортсменов, способных продолжить эти традиции. Финальные поединки городского чемпионата состоятся 11 сентября.

Полную версию материала смотрите по ссылке.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.