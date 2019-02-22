Весь ассортимент сигарет и всю колбасу, имевшеюся в наличии, украли воры в одном из магазинов, расположенном в мкр. Восток. Пропажу продуктов питания хозяйка магазина обнаружила ранним утром 22 февраля.

«Сегодня ночью в 5 утра, ограбили мой магазин, унесли полностью: весь ассортимент сигарет, колбасных изделий, деньги, общей суммой более чем на 400 тысяч тенге.

Пожалуйста, помогите. Ведь эти нелюди, будут теперь сбывать товар по дешевле в других магазинах. Если они предложат кому-либо приобрести товар, то, пожалуйста, позвоните в полицию, и нам. Мы хотим, чтобы они понесли наказание по всей строгости закона, и чтобы другие люди из-за них больше не понесли ущерб. Тел: 87021282349 87016268359 87086625168″ — обращается хозяйка магазина к жителям.

Любители бесплатно покурить и закусить проникли внутрь дукена, взломав стену, где был встроен кондиционер. На месте происшествия работали следователи Енбекшинского РОВД. Заметим, что данный участок оснащен камерой видеонаблюдения, возможно, это поможет быстрому задержанию воров.