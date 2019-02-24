Общежитие для рабочих горело в Туркестанской области, передает Комитет по ЧС МВД РК.

Как стало известно в 20:43 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в 05:15 в Сузакском районе Туркестанской области, на территории АО «Волков Геология», произошло возгорание общежития из сэндвич-панелей на площади 1420 кв.м.

Противопожарную службу не вызывали. Огонь ликвидировали в 08:00 силы негосударственной противопожарной службы АО «Куткарушы Тау-кен» в составе 15 работников и 2 единиц техники.

В общежитии проживали 45 человек, после пожара расселены в общежитии поселка Тайконур, расположенного на расстоянии 20 км. Жертв и пострадавших нет.