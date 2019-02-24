В Шымкенте по жалобе жителей проверили пункт приема металлолома.

Во дворах частных домов Шымкента довольно часто действуют пункты приема металлолома.

Один из них находится по улице Шардара в с.Жана талап. Многие жители не желают соседства и пишут жалобы на нарушение спокойствия, вред окружающей среде.

Откуда этот металлолом!? Везут, наверное, со свинцового завода. Мы боимся за свое здоровье и детей. Никто же не проверял радиационный фон. Я сама часто болею, с утра до вечера грохот стоит. Да такой, что невозможно отдохнуть, — жалуется Аякоз Куанышева, жительница с.Жана талап.

А индивидуальный предприниматель считает, что от его бизнеса нет вреда. Налоги платит во время. Безработица и нужда заставила Ахата Рахмата взяться за этот бизнес.

Соседи пожаловались,что улицу загрязняю. Взял и почистил. Жалуются, что радиация распространяется от металлолома. Пришли санэпидемиологи проверили, все в норме. Чисто. Я никому не мешаю, не только кормлю свою семью но и даю работу другим, — парирует жалобы соседей Ахат Рахмат, индивидуальный предприниматель.

Работники Абайского районного акимата по заявлению жителей не раз проводили с ним разъяснительную работу. Чтобы предприниматель открыл пункт приема в другом месте, но переговоры не дали результатов.

Его вина только в том, что он без разрешительных документов открыл пункт приема металлолома.Об этом ему говорили и специалисты из земкома, — комментирует

Ержан Саржан, представитель Абайского районного акимата.

А участковые в свою очередь не раз штрафовали. И в этот раз составили протокол и предупредили о приостановлении работы пункта в частном секторе.

В прошлый раз наложили штраф в размере 20 МРП по статье 505 Административного Кодекса РК. После предупреждения он продолжает работать и поэтому мы в этот раз наложили штраф по статье 505 в размере 30 МРП, — предупредил предпринимателя

Копжасар Ескараев, старший инспектор участковой полиции.

Соседи на предпринимателя, который не прекращает работу пункта, решили подать в суд. В свою очередь, Ахат Рахмат ,как законопослушный гражданин, готов подчиниться.