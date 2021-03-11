Для недопущения незаконной торговли в городе Шымкент проводится рейдовое мероприятие в Абайском районе.

В ходе мероприятия предпринимателям было разъяснено необходимость легализации незаконной торговли.

На сегодняшний день на территории района выявлено 35 незаконных пунктов приема металла, на 18 из которых наложен штраф, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По поручению акима города, акиматом района проведено межведомственное совещание по легализации незаконных торговых мест, в том числе пунктов приема металла.

В нем приняли участие представители прокуратуры Абайского района, местной полицейской службы, городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, управления контроля и качества городской среды, управления государственных доходов и теневого экономического управления ДЭР. Были обсуждены пути легализации незаконных торговых мест, высказаны предложения со стороны соответствующих учреждений.