Завтра 9.02.2019 года в 12:00 — 13:00 состоится прощание с Ирфаном (Гуфом) Ахмеджановым. Всем тем, кто хочет проводить в последний путь, прощание будет по адресу: Юбилейка, дом 16, квартира 57.

Напомним, житель Шымкента, восемнадцатилетний Ирфан Ахмеджанов уехал в Россию на заработки из родного города .

30 января родные получили страшное известие — молодой человек свел счеты с жизнью и сделал это в прямом эфире. Семья рассказала, что молодой человек воспользовался услугами некой фирмы по отправке на заработки в Россию.