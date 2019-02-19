В Шымкенте в центре поселка Турлан стоит заброшенное частное здание, которое представляет угрозу для маленьких жителей микрорайона.

В поселке Турлан, который все знают, как Турланская экспедиция, сегодня произошло целое событие: его центр начали приводить в порядок.

Визжит бензопила, летят вниз старые сухие ветки деревьев и даже убогая будка, в которой ремонтируют обувь, благодаря свежей краске приобрела более опрятный вид. Но даже эти, казалось бы, положительные перемены у местного населения вызывают негативные эмоции. Люди жалуются на то, что проблем у них выше крыши.

Большую тревогу у жителей вызывает заброшенное здание бывшей конторы Турланской экспедиции. Несколько лет назад оно оказалось в частных руках. Со временем здание обветшало, превратилось в место встреч людей без определенного места жительства. Часто там видят и школьников, которых как магнитом тянут заброшенные лабиринты безхозного строения.

» У нас в центре поселка стоит заброшенное здание, нет ни окон ни дверей, дети постоянно заходят опасно деревья, могут упасть, ветка упадет никто в живых не останется», — говорит Людмила Антропова, учитель, жительница мкр Турлан.

То, что со зданием надо что-то срочно решать, согласны и работники акимата. Не ровен час и там может произойти трагедия. В заброшенном строении уже дважды был пожар.

Мейржан Ажедин, главный специалист отдела по работе с населением Абайского акимата: «Это здание с 2014 года находится по постановлению Аль-Фарабийского суда под арестом из-за того, что хозяин не выплатил кредит. А в данный момент здесь нашими силами проводится санитарная очистка, а само здание находится под присмотром полиции»

Бывшая контора — не единственная проблема жилого массива. Угрозу для пешеходов представляют запущенные деревья, в ужасном состоянии и наглядная агитация с правильными словами, разбитые дороги, узкие улицы возле местной поликлиники забиты транспортом, в час пик не проехать даже машине скорой помощи. Кроме того жители жалуются на автобусы. «Вечно грязные, водители курят, кондукторы хамят, гонки устраивают». Это все адресовано автоперевозчику, который обслуживает «47» и «38» маршруты. Впрочем, недавняя история когда из «47» выпали пассажиры — яркое тому подтверждение.

Екатерина Дубова: «Раньше поселок процветал, а сейчас в грязи утопает, везде безобразие, чтобы застать представителя акимата здесь — большая редкость. Закрыто всегда. Зачем он вообще тогда нужен?».

Обо всем этом нам рассказали несколько дней назад, но не прошло и недели, как вместо сухих комментариев коммунальщики решили показать работу над ошибками.

Наглядную проржавевшую агитацию выкрасили, и пообещали, что восстановят на баннерах хорошие слова о воспитании молодежи. Деревья, что представляли опасность, спилили, привели в порядок автобусную остановку. Огорчало лишь, что такую активность люди восприняли как одноразовую акцию. Специалиста Абайского акимата местные жители взяли в плотное кольцо. Когда еще удастся озвучить все навалившиеся на Турланку проблемы!?

Трудно представить, что за один день можно решить все проблемы Турланки, но то, что дело сдвинулось с мертвой точки — хороший знак. Мы же в свою очередь, будем следить за тем, как постепенно решаются и другие проблемы, обозначенные жителями.

Ирина Казорина