Данабек Исабеков встретился с коллективом детского сада в ж/м «Турлан»

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК по избирательному округу №6 города Шымкента Исабеков Данабек встретился с коллективом детского сада в жилом массиве Турлан.

Собравшиеся, положительно оценив предвыборную программу, направленную на улучшение благосостояния населения, заверили: примем активное участие на выборах, которое состоится 19 марта.

Кандидата в депутаты Мажилиса Данабека Исабекова, коллективу детского сада, представили соратники по партии. По профессии Исабеков — юрист, финансист, работал в сфере обслуживания населения. Кандидата называют достойным звания народного избранника.

«Если Вы хотите изменений, необходимо голосовать за достойных кандидатов. Я уверен, Данабек Исабеков, в Мажилисе достойно будет представлять Шымкент. Он очень ответственный человек, уверен, обещания свои выполнит»,-говорит руководитель штаба.

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента по округу №6 Шымкента Данабек Исабеков заверил жителей жилого массива Турлан, что ни один вопрос, поднятый на встречах, не останется без внимания.

Данабек Исабеков, кандидат в депутаты мажилиса парламента РК:

«Все знают банкомата нет, население 6 тыс. человек, в жилом массиве Турлан необходимо срезать сухостой, знаю мусор не вывозится своевременно, с большим количеством вопросов ознакомлен, буду содействовать в решении этих проблем помогу».

Турлановцы возлагают большие надежды на кандидата в депутаты Мажилиса Данабека Исабекова, который тверд в своих убеждениях.

Жумакуль Тайтелиева, заведующая ясли-садом №122 «Ақ көгершін»:

«Хорошо знаю Данабека Исабекова, как человека с высокой ответственностью Желаем удачи. Будем голосовать за достойного кандидата».

Оплачено из личных средств избирательного фонда кандидата Д. Исабекова