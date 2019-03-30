Пограничники пресекли ввоз и вывоз на территорию страну сувенирных ножей, чая, спиртного и …щеглов.

За прошедшие сутки в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» пограничным нарядом отдела пограничного контроля «Астана», в пунктах пропуска «Капланбек» и «Жибек жолы» пограничниками Сарыагашского пограничного отряда были задержаны один гражданин Таджикистана и семеро граждан Узбекистана с поддельными оттисками печатей миграционной полиции, а также 24-летний гражданин Таджикистана, следовавший в Республику Узбекистан на автомашине Lexus RX 200 с поддельным свидетельством о регистрации.

Задержанные были переданы в правоохранительные органы.

В подразделении пограничного контроля «Жайсан авто» Актюбинского пограничного отряда задержан 28-летний гражданин Узбекистана, следовавший в Российскую Федерацию, в ручной клади которого были обнаружены 92 сувенирных ножа без каких-либо сопроводительных документов. Общая стоимость ножей составляет 250 000 тенге.

В этом же подразделении задержаны 31-летний гражданин Узбекистана за попытку незаконного вывоза на территории РФ еловых саженцев на общую сумму 100 000 тенге (250 единиц) и 41-летний гражданин РФ за попытку незаконного ввоза в страну птиц породы «Щегол» общим количеством 30 ед. (оценочная стоимость – 300 000 тенге, переданы государственному ветеринарному инспектору Мартукского района).

В подразделении пограничного контроля «Алимбет» вышеуказанного пограничного отряда пресечена попытка провоза чая на сумму 1 000 000 тенге (общий вес 1000 кг). Груз без сопроводительных документов пытался провезти на территорию РФ гражданин РК 1983 года рождения.

Кордайские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну 24 литров водки.

Также пограничниками пресечены попытки провоза через границу незаконным путем: 12 тонн автомобильных запчастей и товаров народного потребления общим весом 40,463 кг в подразделении пограничного контроля «Кайрак» Костанайского пограничного отряда; 14 300 кг металлопродукции в подразделении «Жанажол» Петропавловского пограничного отряда и 3000 кг «семен льна» в подразделении «Ауыл-авто» ОКПП «Семей».

Пресс-служба ПС КНБ РК