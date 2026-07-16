Контрабанду сигарет остановили в Туркестанской области

Контрабанду табачной продукции на сумму свыше 100 миллионов теңге пресекли в Туркестанской области. В регионе ликвидировали канал незаконной поставки сигарет из Кыргызстана. Продукцию ввозили контрабандой, после чего реализовывали на территории Туркестанской области и западных регионов Казахстана.

В ходе оперативных мероприятий изъята табачная продукция на общую сумму 103 миллиона теңге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье. Кроме того, в области выявили незаконный вывод за рубеж около 200 миллиардов теңге через сеть фиктивных предприятий.

«Выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денежных средств у водителей грузовых транспортных средств в приграничной зоне. В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов. В настоящее время проводится досудебное расследование. Установлены 23 лица, причастные к преступной схеме, из которых пятеро находятся под стражей», — сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РК.