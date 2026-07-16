В Туркестанской области пресечен канал контрабанды табачной продукции

В рамках реализации поручений Главы государства по противодействию теневой экономике прокуратурой Туркестанской области пресечена деятельность ряда незаконных финансовых и контрабандных схем.

По инициативе прокуратуры в результате проведенных оперативных мероприятий пресечена противоправная деятельность лиц, занимавшихся контрабандной поставкой табачной продукции из Кыргызской Республики с последующей реализацией на территории Туркестанской области и западных регионов страны.

В ходе оперативных мероприятий изъята табачная продукция на общую сумму 103 млн теңге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 Уголовного кодекса РК.

Кроме того, выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денежных средств у водителей грузовых транспортных средств в приграничной зоне.

В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса РК.

Установлены 23 лица, причастные к преступной схеме, из которых 5 находятся под стражей.

Также в результате оперативных, в том числе специальных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры, департаментом экономических расследований по Туркестанской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств в размере около 200 млрд теңге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса РК.

В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит.