Аким города c чиновниками и госслужащими озеленили парк Независимости

Сосны, ели, чинары и каштаны посадили чиновники и госслужащие г. Шымкента в Парке Независимости.

На приглашение Акима города Габидуллы Рахматуллаевича озеленить парк к 8 марта откликнулись более 50 госслужащих и чиновников города. Приглашение было только для мужчин, это и стало особенностью мартовского субботника.



« Мы собрались на городской субботник сегодня, все мужчины, думаю каждый рад прийти поучаствовать, его мы посвящаем нашим матерям, женам, сестрам, хочу пожелать всем жительницам Шымкента процветания, здоровья и счастья», — сказал Габидулла Абдрахимов.

В числе первых, кто прибыл на субботник, стал аким Аль-Фарабийского района Габит Мауленкулов, он даже прокатился по парку на велосипеде.

Мужчины активно принялись работать лопатами, граблями и вениками а кроме того сажали деревья, расчищали место для саженцев.

Всего было посажено двадцать хвойных и столько же лиственных деревьев. Посадили сосны, ели и чинары, именно под их ветвями будет больше прохлады, — пояснил Нурлан Бектурсынов, кстати, заместитель начальника отдела ЖКХ был одним из самых активных участников «мужского» субботника.

Озеленили чиновники парк довольно быстро, после того как все дела были сделаны мужчины собрались за «шведским дастарханом», обсудили ближайшие планы и отправились по другим важным делам.

А мы тем временем разузнали, что большинство еще не купили подарки своим женам, дочерям и матерям. А некоторые утаили, что собираются дарить своим дамам, например, Гани Ташкараев пожелал оставить свой подарок в секрете. Несмотря на это большинство мужчин хотят традиционно подарить цветы своим матерям, женам, и самым близким.

Жания Алимжан