Сосны, ели, чинары и каштаны посадили чиновники и госслужащие г. Шымкента в Парке Независимости.

На приглашение Акима города Габидуллы Рахматуллаевича озеленить парк к 8 марта откликнулись более 50 госслужащих и чиновников города. Приглашение было только для мужчин, это и стало особенностью мартовского  субботника.

Аким города c чиновниками и госслужащими озеленили парк Независимости
« Мы собрались на городской субботник сегодня, все мужчины, думаю каждый рад прийти поучаствовать, его мы посвящаем нашим матерям, женам, сестрам, хочу пожелать всем жительницам Шымкента процветания, здоровья и счастья», — сказал Габидулла Абдрахимов.

В числе первых, кто прибыл на субботник, стал аким Аль-Фарабийского района Габит Мауленкулов, он даже прокатился по парку на велосипеде.

Мужчины активно принялись работать лопатами, граблями и вениками а кроме того сажали деревья, расчищали место для саженцев.

Аким города c чиновниками и госслужащими озеленили парк Независимости Всего было посажено двадцать хвойных и столько же лиственных деревьев. Посадили сосны, ели и чинары, именно под их ветвями будет больше прохлады, — пояснил Нурлан Бектурсынов, кстати, заместитель начальника отдела ЖКХ был одним из самых активных участников «мужского» субботника.

Аким города c чиновниками и госслужащими озеленили парк НезависимостиОзеленили чиновники парк довольно быстро, после того как все дела были сделаны мужчины собрались за «шведским дастарханом», обсудили ближайшие планы и отправились по другим важным делам.

А мы тем временем разузнали, что большинство еще не купили подарки своим женам, дочерям и матерям. А некоторые утаили, что собираются дарить своим дамам, например, Гани Ташкараев пожелал оставить свой подарок в секрете. Несмотря на это большинство мужчин хотят традиционно подарить цветы своим матерям, женам, и самым близким.

Жания Алимжан

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