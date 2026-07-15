Почему Шымкент называют «Зеленым городом»?

Шымкент не случайно называют одним из самых зеленых городов Казахстана. Сегодня здесь растет около 4 миллионов деревьев, ежегодно появляются новые парки и скверы, а озеленение стало одним из главных направлений развития мегаполиса.

Насколько современный мегаполис соответствует своему историческому имени, какие деревья лучше всего переносят южную жару и почему каждое новое дерево сегодня становится настоящей защитой от зноя — в материале нашего корреспондента.

Стоит выйти на улицу в самый разгар лета, и сразу становится понятно: в Шымкенте дерево — это не просто часть городского пейзажа. Это спасение от сорокаградусной жары. Неслучайно многие историки считают, что само название города переводится как «зеленый город» или «город среди зелени». Но насколько Шымкент действительно оправдывает свое имя?

Шымкент по праву считается одним из самых зеленых городов Казахстана. Сегодня здесь растет около 3 миллионов 800 тысяч деревьев. Полтора миллиона из них находятся на улицах, в парках и скверах, а еще более 2 миллионов 200 тысяч — в лесопарковом поясе вокруг города. По масштабам озеленения Шымкент уступает лишь Алматы и занимает второе место среди трех мегаполисов страны.

«Уникальность самого города Шымкента! Это самый среднеазиатский город в Казахстане. Жаркий, самый засушливый город, поэтому в условиях Шымкента зеленые насаждения, парки и скверы должны быть на первом месте. Почему? Потому, что палящее солнце, немного ветер, приводит к засушливости воздуха»,— говорит начальник участка экопарка Абуталип Калметов.

Название города тоже связано с зеленью. По одной из самых распространенных версий, слово «шым» в древнетюркском языке означает густую траву или дерн, а «кент» — город. Получается — «город среди зелени». И спустя столетия Шымкент по-прежнему старается соответствовать своему историческому названию.

«Еще одна версия, что путники останавливались возле Кошкар-аты, а там старый город и все было зелено. Кстати даже на крышах раньше росла зелень, трава, сейчас конечно такого уже не увидишь»,— говорит краевед Владимир Привалов.

Создать зеленый город в условиях юга — непростая задача. Летом температура воздуха здесь нередко превышает сорок градусов. Поэтому при озеленении используют деревья, которые способны выдерживать жару и засуху. Настоящий символ Шымкента — карагач. Именно он составляет основу городского зеленого пояса. Не менее узнаваемы многолетние платаны, которые создают густую тень на старых улицах города. Кроме них у нас растут ясень, дуб, клены, акации, софора и хвойные деревья.

Этим чинарам уже несколько десятилетий. За это время они пережили тысячи жарких дней и стали настоящими природными кондиционерами. По оценкам специалистов, температура воздуха в густой тени может быть на несколько градусов ниже, чем на открытом солнце.

Чтобы сохранить зеленый фонд, специалисты ежедневно ухаживают за деревьями. В городе работают автоматические системы полива, а новые парки проектируют уже с учетом особенностей климата. Только за последний год в Шымкенте высадили более 150 тысяч новых деревьев и открыли десятки новых скверов.

«В микрорайоне «Достык», на месте бывшего полигона твердых бытовых отходов, построен новый экопарк. Его открытие приурочили ко Дню города. Как известно, в Шымкенте уже есть дендрологический парк в микрорайоне «Асанбай». До 1979 года на его месте также располагался мусорный полигон. Сегодня это один из крупнейших и самых популярных парков города. Именно такого результата мы стремились добиться и при реализации этого проекта. Для создания экопарка территорию бывшего полигона подготовили по всем необходимым требованиям: поверх отходов уложили специальный изолирующий слой, затем органическое удобрение, после чего засыпали участок полутораметровым слоем плодородного грунта»,— поясняет главный специалист отдела озеленения, благоустройства и урбанистики управления развития комфортной городской среды города Шымкента Исаторе Абдулла.

Дерево не вырастает за один день. Чтобы молодой саженец превратился в огромный чинар, способный укрыть от солнца десятки людей, нужны десятилетия. Поэтому сегодняшнее озеленение — это инвестиция не только в комфорт, но и в будущее Шымкента.

Сегодня на каждого жителя Шымкента приходится примерно три дерева. Но специалисты уверены: главное — не только высаживать новые растения, но и сохранить уже существующие. Ведь именно зеленые улицы, тенистые парки и многолетние платаны во многом формируют тот образ города, который на протяжении веков отражает его название — Шымкент, город среди зелени.