Кондитерские изделия с кремом — частая причина отравлений на праздники.

Ни один праздник не обходится без тортов и пирожных. Но, стоит помнить, что кондитерские кремовые изделия очень часто являются причиной пищевых отравлений.

Зачастую технология производства не причём. Во время приготовления и после должны соблюдаться гигиенические и санитарные нормы, а также температурный режим хранения и конечно же сроки. Учитывайте это, выбирая производителя и продавца аппетитной сладости. Иначе праздник будет бесповоротно испорчен, — предупреждает Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК.