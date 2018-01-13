В Шымкенте на свадьбе подали торт за несколько десятков тысяч евро от Рената Агзамова

В Шымкенте на свадьбе подали торт за несколько десятков тысяч евро. Видео необыкновенного свадебного торта с торжества в отеле Риксос Хадиша Шымкент попало в сеть.

Торт в зал на специальном постаменте выкатили несколько сотрудников банкетного зала. Высота сладкого сооружения явно более трех метров. На видео ведущий просит оператора показывать несколько необычных моментов — воздушный многоэтажный замок — не просто торт.

К парадному входу замка подъезжает карета, запряженная двумя лошадьми, из кареты выходят жених и невеста. Сладкие молодожены заходят в замок и на лифте поднимаются на один из балконов.

Действо, происходящее на территории торта, под бурные аплодисменты и одобрение гостей комментирует ведущий торжества.

Авторство торта принадлежит известному кондитеру Ренату Агзамову, чемпиону России по кондитерскому искусству, лицу бренда «Фили Бейкер», и самому популярный пекарю среди звезд шоу-бизнеса.

Ренат сам написал об этом в своем аккаунте в Инстаграме.

«Реализовали сложнейший международный проект. Диаметр торта 3 метра, высота 4,2 (с тележкой) . Вес около 1500 кг. С такими размерами доставить заготовки в другую страну — это ОЧЕНЬ сложно! Но мы справились, потому что у нас самая сильная команда профессионалов в мире! Перед вывозом торта в зал — ровно 3 суток без сна, но результат того стоит! Благодарю свою команду за мощный рывок в космос. Просто ценю и уважаю каждого. Благодарю принимающую сторону за очень тёплый и душевный прием! Как приятно работать, когда тебя любят, ценят и уважают. Ну и самое главное — счастья молодым и благополучия!» — прокомментировал Ренат Агзамов свою фотографию свадебного шымкентского торта.

На официальном сайте Рената Агзамова указана стоимость тортов — от 2500 рублей за килограмм. Даже при самых примитивных подсчетах, торт обошелся в 21 миллион 642 тысячи тенге или 52 тысячи 600 евро.