Единственно правильного ответа на этот вопрос точно не будет никогда. Потому как никто не знает, каким окажется его семейный союз – счастливым или нет, не зависимо от того, по любви он состоялся или по расчету.

Еще лет сто назад браки заключались, в основном, по расчету. Чаще всего устройством жизни молодых занимались родители, которые старались найти для своего ребенка хорошую партию. И так было в большинстве стран, независимо от вероисповедания населения и уровня развития государства. Положение начало меняться к середине двадцатого века. Воздух свободы и мысли о равноправии полов сделали свое дело – браки по расчету сменились браками по любви.

В советском прошлом словосочетание «брак по расчету» стало чуть ли не ругательством. «Умри, но не давай поцелуя без любви…» – этот наивно-смешной призыв стал почти официальным лозунгом молодежи, которая начала сама пытаться строить семью. Родительские советы и причитания 18-летние молодожены в расчет не очень-то принимали. Они считали обычным делом, что часть их проблем – и финансовых, и родительских, и квартирных – ляжет на плечи тех же родителей, от которых они еще недавно пытались отмахнуться. Зато была любовь.

Во второй половине 20 века браки по любви стали преобладать в большинстве светских государств. Молодые устремились на зов своих чувств, считая все остальные «расчеты» ханжеством и пережитком прошлого.

Время шло и вот положение опять начало меняться. Сейчас уже гораздо меньше молодых людей во всем мире бросаются в семейный омут с головой, руководствуясь одной лишь влюбленностью. Все больше тех, кто думает, что сначала надо встать на ноги, получить профессию, обзавестись жильем. И встретить такого же надежного партнера. «Конечно, – рассуждают они, – если ко всему этому будет прилагаться еще и любовь, будет отлично. Но любовь – лишь одна из составляющих».

Мои родители поженились по любви. И живут вместе уже 63 года. Друзья их внуков и правнуков удивленно распахивают глаза, когда слышат такую цифру – как такое может быть!? Но вот же, может. Выходит их расчет был на любовь, и оказался верным.

Теперь другой пример. Одна из моих подруг тоже живет с мужем счастливо вот уже почти 40 лет. Совсем недавно она вдруг «расвспоминалась», рассказала как начинались их отношения. Эта хорошенькая девушка сначала не очень-то обращала внимание на своего будущего мужа. По сравнению с другими ребятами он казался не таким видным. Внешность невыдающаяся, одевался простенько, жил на стипендию – обычный студент.

Когда начали встречаться, то многие ее подружки удивлялись: «Люда, да ты посмотри на себя и на него. Не пара вы. Посмотри какие парни вокруг». Но больно уж ее Гоша был заботливым, внимательным, по-мужски толковым. И – эх! – красавица Люда решилась выйти за него замуж. Это немного смахивало на тот самый расчет. Но потом откуда-то пришла и любовь. «Из тех моих подружек, что гуляли с красавцами-павлинами, ни одна не прожила больше пяти лет в браке. А ведь как они любили, сказка просто. А мы с Гошей вот – душа в душу», – рассказывала мне Люда.

Таких семейных историй – про расчет и про любовь – каждый из вас может припомнить множество. Но не факт, что все они были такими удачными. Каким окажется брак, зависит от множества разных обстоятельств.

Что говорят о браке по расчету люди, которые сами выбрали этот вариант для себя. Айсулу – девушка с характером и с головой. К тому же уже с неплохой карьерой. По здешним меркам, ей давно пора замуж. «Вся моя родня так считает, 27 лет все-таки, – говорит девушка. – И женихов мне периодически сватают. Но я пока не спешу, хоть меня и пугают, говорят доперебираешься, останешься одна. Но выйти замуж просто поэтому я не готова. Родители, конечно, беспокоятся, но на меня сильно не давят. Знают мой характер, что сама все буду решать».

На вопрос, ждет ли девушка «большой и чистой любви», Айсулу отвечает просто: «Любви – не любви, а уважения точно жду. И чтобы были общие интересы, и человек этот меня не раздражал потом. А то знаете, как бывает, пока встречаются – любят, а как поженятся, начинают искать, что друг в друге не так. А мне кажется, что лучше все же сначала присмотреться к человеку, чтобы жить с ним потом было комфортно».

Айсулу – девушка современная, с хорошим образованием, посмотревшая, как живут ее сверстники в других странах. «Я несколько лет училась в Европе. Там ребята и девчонки не спешат замуж, пока не получат профессию и не станут полностью самостоятельными. Тогда только начинают думать о семье, о детях. Там с твоими детьми не станут сидеть бабушки, да и сама свадьба – удовольствие дорогое, а устраивают ее не родители, а сами молодожены. Вот и получается, что семья обычно образуется уже после тридцати лет, когда люди сами себя могут обеспечить», – рассказывает Айсулу.

А что говорят семейные психологи о браках по расчету? В общем-то у них достаточно много аргументов в пользу такого союза. Но только если он строится не на тупой материальной заинтересованности, а на общности интересов и совместимости людей.

То, что в народе привыкли считать «браками по расчету» – это браки, заключенные чисто по материальным соображениям. Но выходить замуж за деньги или жениться на виллах и машинах – дело ненадежное. В таких семьях «зависимою сторону» могут сменить так же легко, как продать машину или квартиру. Исключение, пожалуй, когда обе стороны достаточно обеспечены, и их союз – расчетливое слияние капиталов.

На что может делаться упор, если человек все же решил целенаправленно найти себе подходящую пару и прожить с ней долго и благополучно.

В таких семьях супруги друг для друга – настоящая опора. Они заранее знают, чего ожидать от своего партнера, знают его характер, и критических разочарований в таких семьях обычно не бывает.

Семьи, созданные не только на основе чувств и эмоций, гораздо реже распадаются. А значит, у детей есть возможность расти в спокойной и доброжелательной обстановке.

Представьте ситуацию: девушка ждет принца для своей души. Но время идет, а принц все не едет. А в это время рядом живут молодые люди, которые всем хороши, но «не принцы». И наступает момент, когда девушка, так и не дождавшись своей мечты, согласно выйти уже хоть за кого-то. Но у тех самых ребят уже свои семьи…

В любом случае, вступая в брак, лучше руководствоваться своими приоритетами. Если вам нужен хороший муж/жена, надежный друг/подруга, хороший отец/мать вашим детям, то сразу ищите такого. Если же для вас важнее всего чувства, любовь, страсть, то это ваше право, ваш выбор. Но в таком браке неожиданных поворотов гораздо больше. Будьте готовы к ним с самого начала.

Яна Котт