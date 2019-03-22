Цена праздника: во сколько обходится Наурыз-көже

ЦЕНА ПРАЗДНИКА: СИЛЬНО ЛИ ПОДОРОЖАЛО ЗА ГОД ТРАДИЦИОННОЕ БЛЮДО Наурыз-көже?

17% казахстанцев ждут дальнейшего роста инфляции и цен, хотя сразу 27% верят в лучшее и считают, что инфляция замедлится.

Страна празднует один из самых важных казахстанских праздников — Наурыз. Наурыз — это не только долгие выходные и обязательная культурная программа, но и традиционное блюдо, Наурыз көже. Вариантов приготовления Наурыз көже очень много. Впрочем, основные компоненты одинаковы: вода, соль, мясные, мучные, молочные продукты и крупы.

Блюдо можно готовить на мясном бульоне или использовать кроме мяса субпродукты — например, печень и почки. Обязательно добавляется мука или лапша, круп можно использовать одну или несколько; иногда добавляют рис или обходятся без него. Основной принцип — число 7: именно 7 ингредиентов символизируют дальнейшее благополучие на будущий год. Заправляется Наурыз көже обязательно молочными, а чаще — кисломолочными продуктами.

За год основные продукты для традиционного праздничного блюда подорожали в разной степени. Так, к марту соль в среднем по РК обходилась казахстанцам в 52 тг за кг — на 0,04% меньше, чем месяцем ранее, однако на 2,4% больше, чем год назад.

Мука высшего сорта по итогам февраля стоила 162,9 тенге за килограмм — на 3% больше, чем месяцем ранее, и сразу на 8,2% — чем в аналогичном периоде годом ранее. Лапшу казахстанцам придётся покупать в среднем по 592,5 тг за кг — на 0,9% дороже, чем месяцем ранее. Годовой же рост составил сразу значительные 46,1%.

Пшено — практически обязательный ингредиент Наурыз көже — подорожало на 5,3% месяц, до 254,2 тг за кг (годовой рост — 21,7%). Прочие крупы подорожали менее чем на 2% за месяц.

Из молочной продукции традиционно используются айран и сливочное масло. Айран стоил к весне в среднем 285,9 тг за литр — на 0,3% больше, чем месяцем ранее, и на 4,8% — чем год назад. Масло подорожало на 0,8% за месяц и на 10,1% — за год, до 2159,3 тг за кг. Само же пастеризованное молоко — неизменная часть любого стола и чаепития — обходилось казахстанцам в 238,9 тг за литр (+4,4% за месяц и +10,7% — за год).

Из мясной продукции самое популярное на празднике и традиционно самое дорогое мясо — конина. Килограмм конины с костями стоил по итогам февраля 1780,4 тг (+0,8% за месяц и +10,8% — за год). Говядина подорожала на 0,1% за месяц и на 6,2% год-к-году, до 1562,6 тг за кг лопаточно-грудной части; баранина — на 0,7% за месяц и на 6,4% — за год, до 1474 тг за кг мякоти с костями.

За январь–февраль текущего года цены на товары и услуги выросли на 5% к январю–февралю прошлого года. При этом непосредственно цены на продукты питания выросли к январю–февралю 2018 года на 5,9%.

По данным НБ РК в пресс-релизе за 4 марта текущего года, годовая инфляция в январе и феврале 2019 года снизилась до 5,2% и 4,8% соответственно, формируясь в середине целевого коридора в 4–6%. В то же время заметно ускорилась инфляция именно в сегменте продовольственных товаров (с 5,1% в декабре 2018 года до 6,6% — в феврале 2019 года), причём практически по всем товарным позициям, за исключением плодоовощной продукции.

Впрочем, казахстанцы настроены оптимистично. По информации регулятора, инфляционные ожидания после всплеска осенью 2018 года постепенно снижаются. В январе значение ожидаемой через 12 месяцев инфляции снизилось до 4,7%, что является минимальным значением с момента начала ведения опроса. Доля респондентов, ожидающих ускорения инфляции, снизилась до 17,2% по сравнению с историческим максимумом в 28,2% в октябре предыдущего года, а доля ожидающих замедления инфляции, напротив, показала максимальное значение за последний год (27,4%).

Напомним, 25 февраля 2019 года на должности председателя Национального банка РК Данияра Акишева сменил Ерболат Досаев.

Тем временем производители в сфере пищепрома наращивают производство не по всем позициям. Среди продуктов, необходимых для приготовления праздничного блюда Наурыз көже, в плюсе далеко не все.

Так, по итогам января–февраля производство сливочного масла выросло на 16,9% год-к-году (до 2,1 тыс. тонн), круп — на 4,8% (до 13,2 тыс. тонн).

Однако производство риса сократилось сразу на 22,3%, до 25,5 тыс. тонн. В минусе и производство муки — на 12,2%, выпуск лапши и прочих мучных изделий также сократился — на 4,7% за год.

Производство свежего или охлаждённого мяса крупного рогатого скота уменьшилось за год на 10,1%, выпуск молока и сливок — на 1% за год.

ENERGYPROM.KZ