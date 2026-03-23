Наурыз: вкус обновления и единства

Яркие костюмы, звуки домбры и народные танцы. Площадь Наурыз буквально была пропитана национальным колоритом. Здесь отмечают Наурыз, и это сразу видно.

Одними из тех, кто старался передать дух народного праздника, стали учащиеся Дворца школьников № 4. Хореографические коллективы «Юные сердца» и «Кызгалдак» с помощью пластики и танца передали горожанам и гостям города богатство и самобытность казахской культуры. Не обошлось и без песен. Сегодня, композиция «Бақыт Кушагында» в исполнении юных дарований.

Гульмира Култаева, и.о. директора дворца школьников №4: «Мы решили показать, чему дети научились за время обучения во Дворце школьников. Я благодарна нашим властям за возможность детям проявить себя и выступить на разных площадках. Благодаря таким программам и выступлениям дети побороли страх публичных выступлений. Ну а всех жителей солнечного города хочу поздравить с прекрасным, родным праздником-Наурызом! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи. И самое главное- пусть наш Казахстан, наш Шымкент процветает и приумножается»!

Площадь Наурыз сегодня как живая карта страны: здесь встретились голоса из разных регионов, переплелись традиции и звучали искренние поздравления. Похоже, если и искать место, где весна начинается по-настоящему, то это именно здесь, среди улыбок, музыки и людей, которые приехали разделить этот день вместе.

Как оказалось, площадь не единственное место, где сегодня многолюдно. На Арбате, народу не меньше. Здесь своя атмосфера, свои радости и свои истории

Ярмарка, которая расположилась в самом начале Арбата. Здесь вы можете подойти к прилавкам, оценить работы мастеров и, если захотите, пополнить свою коллекцию украшений и не только. Ассортимент, как видите, разнообразный, на любой вкус:

-Позвольте поинтересоваться: ваши изделия выполнены в единственном экземпляре или же предусмотрена возможность повтора?

-Да игрушки в единственном экземпляре. Это полностью ручная работа. Более того, на этих кукол у меня есть авторские права. Они официально зарегистрированы в государственном реестре. Я вяжу кукол как в национальном стиле, так и другие игрушки. В каждую петельку вкладываю любовь, тепло и доброту.

-Сколько времени уходит на производство одной игрушки?

-Достаточно долго я их изготавливаю. Всё зависит от сложности. Например, на эту куклу у меня ушёл целый месяц.

-Пользуются ли такие игрушки спросом?

-Да, очень. Детям они нравятся, ведь это не заводские изделия. Они не штампуются на станке, каждая игрушка уникальна. Кроме того, для туристов мы предлагаем небольшие сувениры в национальном стиле, которые отражают традиции Казахстана.

Светлана Пампурова, продавец национальных изделий: «В нашем ассортименте представлены изделия ручной работы: серьги, шашбау, шекелік, алқа, а также женские обереги. К примеру-маниста. В славянской традиции это украшение называют манистой: звон монет, как считалось, отпугивает злых духов. В мусульманской культуре аналогичное украшение известно как шекелік. Оно выполняет ту же функцию: оберегает, защищает и приносит удачу. Среди уникальных изделий- украшение под названием гердан. Оно выполнено из чешского калиброванного бисера. На его создание уходит около месяца. Все изделия выполнены в национальном стиле и отражают богатство традиций».

Как нам сообщили, выставка здесь работает с 9 утра до 9 вечера, так что каждый успел прочувствовать её дух и приобрести для себя что-то новое и необычное

Ну и конечно же Наурыз невозможно представить без его главного угощения-наурыз коже. Сегодня его готовят, разливают прямо здесь, на Арбате, и угощают всех желающих. Это блюдо состоит из семи ингредиентов-каждый из них символизирует достаток, здоровье и благополучие. Пусть этот год будет таким же щедрым на добро, достаток и приятные события, как этот наурыз коже.

Концерт, тем временем, стал настоящим подарком для всех, кто сегодня пришёл на площадь. Судя по реакции зрителей, равнодушных здесь не было. Каждый подпевал знакомым композициям, дети запускали в воздух мыльные пузыри, и месте с родителями танцевали, хлопали в ладоши и дарили артистам свою поддержку.

Ну и куда же без любимых народом шашлыков, ароматного жара от мангала и вкусного мороженого! В Парке Металлургов всё это было доступно в неограниченном количестве.

А, чтобы праздник был ещё ярче, гости сами выходили и пели песни своим любимым, делясь радостью и создавая праздничное настроение, которое полностью отражало дух Наурыза.

Для одних Наурыз-это встреча с родными, для других-возможность насладиться вкусом наурыз коже. Но для всех он символ обновления, добра и единства. Наурыз объединяет, напоминая о простых, но важных вещах: уважении, гостеприимстве и умении быть рядом. Пусть в каждом доме будет достаток, в каждой семье-согласие, а вместе с весной придут новые возможности и добрые перемены.

С праздником! Наурыз Құтты болсын!