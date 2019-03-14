Слабая позиция национальной валюты держит под напряжением всех казахстанцев, однако, к сожалению, пока хороших прогнозов нет.

Теперь для нас $100 большие деньги, когда в других странах на эту сумму особо не разгуляешься. ZTB.kz предлагает примерный список того, что можно купить на $100 в популярных туристических направлениях.

Турция $100 = ₺546

Национальная валюта Турецкой Республики тоже переживает не лучшие свои времена, да и цены на многие товары первой необходимости изменились в сторону дорожания. Однако для казахстанского туриста $100 в Турции это все же неплохая сумма.

В пределах этой суммы можно выбрать для себя различные экскурсии по стране, купить хорошую сумку или турецкие сладости.

Париж $100 = €88

Обед в не слишком дорогом ресторане в центре, но в отдалении от основных туристических достопримечательностей, обойдется вам примерно в €20-40.

Билет для взрослого в Лувр стоит около €20, а в Центр Помпиду, музей современного искусства, можно пройти за €14-18.

В сырной лавке можно купить кусочек рая всего за €10, а багет стоит и вовсе меньше €1. Съесть все это можно на берегу канала Сен-Мартен или в парке Бют-Шомо, что совершенно бесплатно.

Дубай $100 = Dh367

По словам экспатов на сайте Expatistan.com, одна пара джинсов Levis 501 стоит порядка Dh373, пара кроссовок Nike или Adidas — Dh360, а простой ужин на двоих в забегаловке по соседству обойдется в Dh176.

Килограмм некоторых овощей и фруктов, например, яблок, бананов, апельсинов или томатов, в Дубае стоит от Dh2 до Dh4, а фунт куриных грудок или кусочков говядины обойдется от Dh12 до Dh17.

Москва или Санкт-Петербург $100 = ₽6550

Из-за падения курса рубля сегодня в России $100 — это тоже не так уж мало. Одна баночка качественной икры обойдется вам от 3,5 до 9 тыс. рублей.

На Измайловском рынке в Москве цены на матрешки ручной работы стартуют от ₽350. На экскурсии в Москве или Питере вам тоже хватит эта сумма, или можно два раза пообедать в компании в хорошем заведении.

Таиланд $100 = ฿3161

Можно купить примерно пять вещей на местном рынке из тайского шелка. Настоящий тайский шелк изготавливается из стопроцентно натурального сырья, полученного от шелкопрядов, которые сидели на диете из листьев шелковицы. Цены на такие изделия из местного шелка как шарф или подушка стартуют от ฿600. Так что если вы хотите приобрести шелковые сувениры для членов семьи и друзей, стоит иметь в виду, что на $100 вы сможете купить не больше пяти штук.

Тем не менее $100 — это очень неплохие деньги для Таиланда, особенно если вы отдыхаете на Пхукете. Поездка на тук-туке, фото с обезьянкой, массаж, маникюр и множество других приятных мелочей обойдутся вам всего в несколько долларов. Также в этой местности можно дешево полакомиться экзотическими фруктами и морепродуктами.

Индия $100 = ₹6948

Купить можно что угодно на местном базаре — одежду, ювелирные украшения, посуду. Если вы хорошо торгуетесь, смело идите на городские индийские базары, например, на рынок Кроуфорд в Мумбаи.

Юбку ручной работы или мешок для одежды можно купить всего за ₹500 если знать, как торговаться. Возможно, вам даже удастся украсить свой дом по вполне сходной цене. Предметы домашней утвари и декора можно приобрести за ₹670-1600. А ведь есть еще и специи. Лавровый лист, кардамон или палочки корицы стоят всего по ₹1340 за килограмм.