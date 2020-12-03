Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт сбыта фальшивых долларов, передает Otyrar.KZ.

В одном из продуктовых магазинов Шымкента житель города совершил покупку продуктов питания на сумму 2 200 тенге и попросил принять по заниженному курсу 100 долларов США.

Продавщица магазина приняв купюру на общую сумму 35 000 тенге, вернула ему сдачу в сумме 32 800 тенге. После посещения пункта обмена валюты выяснилось, что данная денежная купюра является фальшивой.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда житель города признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 231 УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год.