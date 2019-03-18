Арестован председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислам Абишев, передает Tengrinews.kz.

16 марта суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей. «Специализированный межрайонный следственный суд Астаны избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ислама Абишева сроком на два месяца — до 14 мая 2019 года», — сообщили в пресс-службе суда Астаны. О том, какие обвинения выдвинуты в его адрес, не сообщается.

Отметим, 15 марта стало известно, что председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислам Абишев отстранен от работы.