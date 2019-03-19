В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции раскрыли детали дела председателя Комитета по водным ресурсам МСХ Ислама Абишева, передает Tengrinews.kz.

«Проводится досудебное расследование в отношении председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства и его пособника вице-президента Международного общественного объединения «Всемирная федерация «Қазақ күресі». При этом сам председатель комитета является президентом данной федерации», — сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

«Они подозреваются в получении взятки путем вымогательства свыше 60 миллионов тенге от представителя подрядной организации за заключение договора госзакупок по приобретению услуг «Реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением, вторая очередь» на сумму 5,8 миллиарда тенге», — отметила она.

16 марта судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Она отметила, что для развития сферы водоснабжения в 2017 и 2018 годах выделено почти 90 миллиардов тенге. Комитет по водным ресурсам МСХ координирует деятельность РГП «Казводхоз». Оно осуществляет эксплуатацию, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подачу поливной и питьевой воды.

«C 2014 по 2018 годы по результатам расследования в Нацбюро и его территориальных подразделениях в суд направлено 38 дел в отношении должностных лиц комитета и РГП «Казводхоз». Общая сумма ущерба по оконченным уголовным делам составила миллиард тенге. В настоящее время Нацбюро проведен комплекс мероприятий, направленных на выявление преступных схем в комитете», — уточнила Бастарова.

Граждане, располагающие информацией о фактах коррупции в комитете или в «Казводхозе», могут обратиться в сall-центр агентства по номеру 1424.