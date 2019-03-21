О деле в отношении Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

Агенттіктің ресми өкілі Жанна Бастарова — ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитетінің төрағасына қатысты іс туралы ***Официальный представитель Агентства Жанна Бастарова – о деле в отношении Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

Опубликовано Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Вторник, 19 марта 2019 г.