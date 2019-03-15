Глава комитета по водным ресурсам минсельхоза Казахстана Исламбек Абишев отстранен от должности, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Он (Абишев – КазТАГ) отстранен от должности 14 марта», — подтвердили корреспонденту МИА КазТАГ в пресс-службе минсельхоза в пятницу.

Ранее в социальной сети появилась информация о том, что Абишев был задержан.

«Информацию о задержании пока подтвердить не можем, мы пока выясняем подробности», — уточнили в МСХ.

Абишев был назначен на пост главы комитета по водным ресурсам минсельхоза в апреле 2014 года.