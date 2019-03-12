Председатель Национального банка РК Е. Досаев сообщил, что годовая инфляция замедлилась.Текущий уровень базовой ставки способствует достижению целевых ориентиров по инфляции на 2019 год.

«По состоянию на 11 марта курс тенге составил 379,48 тг за доллар США. Национальный Банк продолжит придерживаться режима свободно плавающего обменного курса. Объем нетто-интервенций Национального Банка на валютном рынке в феврале 2019 года был равен нулю», — сказал Председатель Нацбанка.

Согласно озвученным данным, в январе 2019 года депозиты выросли на 3,7%: в национальной валюте выросли на 11,9%, в иностранной валюте – снизились на 5%. Рынок кредитования продолжает восстанавливаться. В январе 2019 года выдано новых кредитов на 8,2% больше аналогичного периода прошлого года.

«Реализация Программы «7–20–25» осуществляется через 8 банков. На 1 марта банками принято 9 983 заявок на сумму 114 млрд тг. Одобрено на сумму 68 млрд т. Национальным Банком проводится активная разъяснительная работа, ход Программы освещается в средствах массовой информации, в социальных сетях, действует круглосуточный call-центр», — сказал Е. Досаев.