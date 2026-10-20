В Шымкенте реализуют восемь проектов по модернизации электросетей

В Шымкенте продолжается модернизация электрических сетей. В 2026 году реализуются восемь проектов, направленных на повышение надёжности электроснабжения жилых массивов и промышленных объектов.

Об этом на аппаратном совещании сообщил исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и инфраструктурного развития Ерасыл Серик.

В настоящее время продолжается строительство электрических сетей в жилых массивах Сайрам, Сәуле и Қайнарбұлақ, а также подключение промышленных объектов.

Ожидается, что реализация проектов позволит улучшить электроснабжение около 24 тысяч жителей.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» проводится модернизация городских электросетей.

Работы включают обновление подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи, а также установку 2 350 приборов автоматизированного учёта электроэнергии.

Дополнительно планируется реализация ещё одного проекта в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

По итогам года уровень износа электрических сетей в Шымкенте планируют снизить до 56,2%.