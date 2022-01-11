Ежегодный уровень инфляции в Казахстане к 2025 году не должен превышать 4 процентов.

Соответствующее поручение сегодня озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента страны, Правительству и Национальному банку в ближайшее время необходимо разработать комплекс мер по контролю за инфляцией.

Также Глава государства заявил о необходимости сокращения объема импортной зависимости, и снижения избыточного посредничества. Только после этого, можно будет говорить о реальном повышении благосостояния населения, сказал Касым-Жомарт Токаев.