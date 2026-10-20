В Шымкенте выявили случаи незаконной продажи лекарственных препаратов

В Шымкенте за девять месяцев 2026 года выявили 73 нарушения в сфере фармацевтической деятельности. Общая сумма взысканных штрафов превысила 15,7 млн теңге.

Об этом на аппаратном совещании под председательством акима города Габита Сыздыкбекова сообщила руководитель Департамента Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Айгуль Садыкова.

По её словам, в городе работают 868 объектов фармацевтической деятельности, в том числе 650 аптек.

По результатам 34 проверок выданы предписания об устранении нарушений. Возбуждено 53 административных дела.

Среди наиболее распространённых нарушений — незаконная фармацевтическая деятельность, продажа рецептурных лекарств без рецепта, хранение и реализация незарегистрированных препаратов.

Особое внимание уделяется пресечению незаконной продажи лекарств, предназначенных для бесплатного обеспечения населения.

Для контроля за оборотом медикаментов используется система маркировки ISMET.KZ.

Жители могут проверить информацию о лекарстве и его предельную стоимость через мобильное приложение NAQTY ONYM. При выявлении нарушений жалобу можно направить через систему «Е-өтініш».