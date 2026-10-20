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На главную Анонс В Шымкенте к уборке снега подготовили 617 единиц спецтехники

В Шымкенте к уборке снега подготовили 617 единиц спецтехники

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте к предстоящему зимнему сезону планируют привлечь 617 единиц специальной техники и около 3 тысяч работников. Они будут заниматься очисткой городских улиц от снега и борьбой с гололёдом.

О подготовке коммунальных служб доложили на аппаратном совещании под председательством акима города Габита Сыздыкбекова.

Как сообщил руководитель управления развития комфортной городской среды Абылхаир Онгар, зимой уборка будет организована на 474 магистральных и 3 632 внутриквартальных улицах.

Для борьбы с гололёдом уже подготовлено 32,1 тысячи кубометров песка и 24,9 тысячи тонн соли. Дополнительно планируется приобрести ещё 14,8 тысячи кубометров песка и 7 тысяч тонн соли.

Во всех пяти районах города определены основные маршруты снегоуборочной техники и подготовлены запасы противогололёдных материалов.

Также выделены специальные площадки для вывоза и складирования снега. Продолжается подготовка дополнительных земельных участков.

Аким города поручил ответственным службам обеспечить своевременную и качественную подготовку к зимнему периоду.

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