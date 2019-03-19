В департаменте юстиции города Шымкент был проведен семинар для сотрудников филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на тему: «Административная ответственность за нарушение законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

В ходе семинара исполняющий обязанности руководителя департамента юстиции А.Ж. Рысжанов подробно разъяснил о сроках подачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и об административной ответственности за нарушение сроков регистрации:

В целях реализации норм, установленных статьей 9 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нарушение шестимесячного срока. Нарушение физическими и юридическими лицами установленного Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» срока подачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, предусмотренного частью 1 статьи 460 Закона Республики Казахстан «об административных правонарушениях»,- влечет предупреждение.

Отмечено, что тоже действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частью первой вышеуказанной статьи влечет штраф на физических лиц в размере 10, на юридических лиц – в размере 20 месячных расчетных показателей.

По итогам мероприятия участники получили ответы на все поставленные вопросы, а также выразили благодарность за проведение мероприятия.