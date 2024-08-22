Казахстанцам стало сложнее брать ипотеку. Соответственно и количество выданных ипотечных займов сократилось. Это стало известно по результатам опроса Нацбанка среди финансовых институтов. При этом, эксперты рынка недвижимости говорят, по сравнению с прошлым годом рынок наоборот, восстанавливается.

Нурай Исаева живет с родителями, но собирается искать съемное жилье. Параллельно рассматривает ипотечные программы. Правда, проценты в банках настолько высокие, что снимать квартиру дешевле, чем покупать и ежемесячно выплачивать банку кругленькую сумму, говорит девушка.

«Для молодежи моего возраста, наверное, будет выгоднее снимать квартиру, вообще условия ипотеки пару лет назад были выгоднее чем сейчас, сейчас вообще очень тяжело приобрести молодежи квартиру в ипотеку. Сейчас, в принципе, никто не хочет привязываться к одному месту», — говорит Нурай Исаева, жительница г.Шымкента.

В Нацбанке провели опрос среди фининститутов. Он показал, что количество ипотечных займов во втором квартале этого года снизилось.

«Спрос на ипотеку со стороны физических лиц несколько снизился во втором квартале этого года. Тогда как на потребительские кредиты вырос. Снижение спроса на ипотеку, по мнению респондентов, объясняется ужесточением некоторых условий кредитования в предыдущем квартале, на это также повлиял такой фактор, как снижение готовности отдельного среднего БВУ выдавать займы на фоне текущей ситуации на рынке недвижимости. При этом, такое снижение позволило некоторым другим банкам увеличить поток и качество клиентов, в результате общее количество заявок снизилось на 3%», — говорит Асан Ахметжан, пресс-секретарь Национального банка РК.

У экспертов рынка недвижимости мнение противоположное. Говорят, количество сделок купли-продажи растет, в том числе и количество ипотечных займов. По сравнению с прошлым годом, когда их количество резко сократилось, рынок восстанавливается, уверен эксперт, Александр Пак. Тем не менее, ужесточение условий кредитования сказалось на рынке недвижимости.

«В некоторых банках, когда увеличили сколько времени должен, как называют это риэлторы, отстой депозита, с трех месяцев, 6 месяцев, полтора года — это привело к снижению сделок купли-продажи в 2023 году. Сейчас выравнивается, потому что эти сроки уже прошли и опять пошел рост продаж», — говорит Александр Пак, маркетолог-аналитик, эксперт рынка недвижимости.

При этом эксперт считает, что в ближайшее время скачков количества сделок-купли продажи и стоимости жилья не предвидится.