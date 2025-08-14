Казахстанцы стали активно покупать жилье

Казахстанцы стали активнее приобретать жилье. В июле было зарегистрировано почти 40 тысяч сделок. Это рекордный месячный показатель с начала года.

По данным бюро нацстатистики, наибольший рост сделок с жильем в июле зафиксирован в Кызылординской области, плюс 70% по сравнению с июнем. В Астане показатель увеличился на 40%, а в Алматы на четверть. Лидерами по общему количеству продаж стали Астана, Алматы и Карагандинская область. Наименьшая активность в Улытауской области, где заключили около 250 сделок.

Большая часть сделок купли-продажи пришлась на квартиры в многоэтажках, около 8 тысяч на индивидуальные дома. По словам экспертов, это лето отличается от предыдущих летних периодов: если раньше в теплое время года наблюдался спад интереса к покупке недвижимости, то сейчас обратная картина. После падения рынка во время пандемии, спрос восстанавливается и подкрепляется рядом факторов.

Лев Тетин, международный эксперт рынка недвижимости: «Мы по-прежнему импортозависимы и любое колебание доллара, которое мы видели последний месяц, и продолжаем наблюдать, оно, конечно же, укрепляет рост спроса. Помимо этого, изменения в законодательстве, в долевом строительстве, плюс, конечно же, рынок ожидает нового налогового кодекса, ведь в следующем году налоги также укрепят рост цен».

Эксперты отмечают, что сегодня на рынке ощущается дефицит квадратных метров, что подстегивает спрос. Население растет, а вместе с ним меняются и жилищные запросы: если раньше в одной квартире могли жить 8–9 человек, то современные молодые семьи стремятся к отдельному жилью большей площади.

Бекнур Кисиков, экономист: «Сегодня мы видим, что средняя жилплощадь — это где-то 100 квадратных метров, а в советское время это было, предположим, 50-60 квадратных метров, да, поэтому почти в два раза вообще на каждого человека потребность в жиле выросла в квадратных метрах. Помимо этого, количество жителей выросло».

Кроме того, недвижимость по-прежнему остается надежной инвестицией, уверены эксперты, по их оценкам цены продолжат расти. Вероятно, по итогам года прирост составит 12–15%, а в следующем году эта тенденция сохранится.